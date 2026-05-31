Voci di mare Vince Civitella
Il cantautore Alberto Civitella ha vinto la prima edizione di ‘Voci di Mare’ con il brano inedito ‘Lontano da noi’. La sua performance è risultata la più apprezzata tra le partecipanti, portandolo alla vittoria. La competizione si è svolta in un contesto dedicato alla musica emergente, con vari artisti in gara. La scelta di presentare un brano inedito si è rivelata decisiva per il risultato finale.
La scelta di puntare su un brano inedito intitolato ‘Lontano da noi’, è stata vincente per il cantautore Alberto Civitella, in trionfo nella prima edizione di ‘ Voci di Mare ’. Nella cornice del Parco delle Mura, la scommessa su una traccia originale ha convinto la commissione tecnica, nell’evento, promosso da Sa Bastia e organizzato da Musicando sotto la presidenza e la regia di Davide Micoli, che ha visto in apertura i saluti istituzionali degli assessori Manuela Gagliardi e Giulio Guerri. A valutare i cantanti una giuria composta da Sara Grimaldi, Alessio Boni (responsabile Liguria e Toscana del Cantagiro), Paolo Cozzani, Marco Vecchi, Alessandro Bottazzi e Marco Magi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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