Vicolungo Job Day 2026 | speed date per nuovi assunti nel retail
A Vicolungo si svolgerà il Job Day 2026 dedicato a inserimenti nel settore retail. Durante l’evento, trenta brand parteciperanno con l’obiettivo di selezionare nuovi dipendenti attraverso colloqui rapidi in modalità speed date. I candidati potranno incontrare rappresentanti delle aziende in incontri di pochi minuti, rispondendo a domande chiave sui ruoli disponibili. L’evento mira a facilitare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro in modo immediato e diretto.
? Domande chiave Quali brand tra i trenta presenti selezioneranno il nuovo personale?. Come funzionerà la modalità speed date durante i colloqui rapidi?. Quali ruoli specifici cercano i negozi di fashion e food?. Cosa serve per candidarsi online entro la scadenza del giugno?.? In Breve Candidature online obbligatorie entro il 10 giugno 2026 tramite modulo dedicato.. Sessioni speed date previste mercoledì 11 giugno dalle ore 10:00 alle 13:00.. Coinvolgimento di trenta brand tra cui Liu Jo Uomo, Calzedonia e Timberland.. Supporto settimanale ogni giovedì presso la Vico Lounge con operatori di Novara..? I dati Secondo Eurostat, il tasso di disoccupazione in Italia: 5,2% (marzo 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu
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