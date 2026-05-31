Viabilità Roma Regione Lazio del del 31-05-2026 ore 09 | 25

Da romadailynews.it 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La viabilità a Roma e nel Lazio mostra code e rallentamenti sulla rete stradale. Secondo le ultime rilevazioni di Astral infomobilità, si registrano congestioni lungo alcune arterie principali e rallentamenti in direzione centro città. La situazione riguarda principalmente le vie di accesso e uscita dalla capitale, con traffico intenso in orari di punta. Nessuna informazione su incidenti o chiusure straordinarie. La situazione potrebbe cambiare nelle prossime ore, secondo gli aggiornamenti in tempo reale.

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