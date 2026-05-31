Viabilità Roma Regione Lazio del del 31-05-2026 ore 09 | 25
La viabilità a Roma e nel Lazio mostra code e rallentamenti sulla rete stradale. Secondo le ultime rilevazioni di Astral infomobilità, si registrano congestioni lungo alcune arterie principali e rallentamenti in direzione centro città. La situazione riguarda principalmente le vie di accesso e uscita dalla capitale, con traffico intenso in orari di punta. Nessuna informazione su incidenti o chiusure straordinarie. La situazione potrebbe cambiare nelle prossime ore, secondo gli aggiornamenti in tempo reale.
Astral infomobilità ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio circolazione regolare le principali strade autostrade della Regione ad eccezione dei rallentamenti sulla statale Pontina all'altezza di Spinaceto in direzione Latina Oggi domenica 31 maggio il Giro d'Italia si prepara chiudere l'edizione 2020 sei con la tradizionale tappa finale Nella Capitale tra Roma e il litorale di Ostia la partenza ufficiale prevista alle 15:40 alle Terme di Caracalla dopo il via si corre verso l'Eur per poi percorrere via Cristoforo Colombo fino a Ostia il passaggio sul litorale atteso poco dopo le 16 nella zona della... 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026
Notizie e thread social correlati
Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-04-2026 ore 09:25Alle 09:25 di oggi, 5 aprile 2026, la viabilità nella zona di Roma e del Lazio è stata aggiornata da Astral infomobilità.
Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-05-2026 ore 09:25Alle 09:25 del 3 maggio 2026, la rete di viabilità nella città di Roma e nella regione Lazio è stata aggiornata da Astral Infomobilità.
Temi più discussi: Infrastrutture, la Regione Lazio accelera sulla viabilità rurale: piano da 17 milioni di euro; La Regione Lazio rafforza il piano per la viabilità rurale -; Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-05-2026 ore 19 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 30-05-2026 ore 18 | 10.
ROMA - La Regione Lazio rafforza il piano per la viabilità rurale con oltre 17 milioni di euro destinati alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade vicinali soggette a pubblico transito. Gli interventi, attuati da Arsial, puntano a migliorare sicurezza, ac facebook
#Roma #viabilità #Atac Alla Garbatella dalle 9,30 alle 13,30 manifestazione in piazza Oderico da Pordenone, sotto alla sede - Results on X | Live Posts & Updates x.com
Viabilità Roma Regione Lazio del del 31-05-2026 ore 08:25Astral infomobilità Buongiorno e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio circolazione regolare sulle principali ... romadailynews.it
r/roma reddit
Agricoltura, dalla regione Lazio 17 milioni per mettere in sicurezza le strade ruraliMigliorano accessibilità, sicurezza e collegamenti tra aree agricole e produttive nel Lazio. La regione ha rafforzato il piano della viabilità rurale con l’immissione di oltre 17 milioni di euro. Come ... romatoday.it