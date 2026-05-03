Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-05-2026 ore 08 | 25

Alle prime luci dell’alba, la rete di viabilità nel territorio di Roma e del Lazio viene monitorata attraverso il servizio di Astral infomobilità. Questa giornata si apre con aggiornamenti sulla situazione del traffico, forniti dalla redazione di Astral, che comunica in tempo reale le condizioni delle strade e eventuali disagi. Le informazioni vengono diffuse per aiutare gli automobilisti a pianificare i propri spostamenti.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con il raccordo anulare in interna ancora disagi per l'incidente avvenuto in mattinata code ora partire tra la diramazione Roma sud della Tuscolana al momento si circola solo su una corsia prestare Dunque massima prudenza alla guida per il resto delle strade e autostrade della Regione il traffico si mantiene scorrevole privo di particolari criticità diamo ora uno sguardo agli eventi nella capitale della giornata di oggi in occasione del carnevale latino-americano fino alle ore 15 è istituito il divieto di transito in...🔗 Leggi su Romadailynews.it

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