Oggi pomeriggio su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Verissimo Le Storie, condotto da Silvia Toffanin. Tra gli ospiti ci sono l’attore Deromedis, il conduttore Bonolis e i Pooh. La trasmissione ripropone alcune delle interviste più intense e rappresentative della stagione, con momenti dedicati a ciascuno dei protagonisti. La puntata si svolge nel pomeriggio e presenta vari interventi e approfondimenti.

Oggi pomeriggio torna su Canale 5 il consueto appuntamento con Verissimo Le Storie, il contenitore condotto da Silvia Toffanin che ripropone le interviste più toccanti e significative della stagione. L’appuntamento è fissato per le 16:30. Gli ospiti della puntata del 31 maggio. Ad aprire la puntata di oggi sarà Simone Deromedis, il giovane campione di ski cross che ha fatto sognare l’Italia intera. Il suo racconto si preannuncia emozionante: sacrifici quotidiani, allenamenti durissimi e un sogno olimpico che si è concretizzato con la conquista della medaglia d’oro alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, un risultato storico per questa disciplina nel nostro Paese. 🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Verissimo oggi 31 maggio: ospiti Deromedis, Bonolis e i Pooh

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