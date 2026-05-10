Verissimo oggi domenica 10 maggio | gli ospiti e le interviste
Oggi, domenica 10 maggio, alle 16 va in onda una nuova puntata di Verissimo con Silvia Toffanin. La trasmissione prevede interviste a vari ospiti e momenti dedicati a raccontare storie e vicende di personaggi noti. La conduttrice accoglie i presenti nello studio e conduce l’appuntamento con il consueto stile. La puntata si inserisce nella programmazione domenicale della rete televisiva.
(Adnkronos) – Nuovo appuntamento con Verissimo. Oggi, domenica 10 maggio, tornano le interviste di Silvia Toffanin in onda alle 16.30 su Canale 5. Festa in studio per i vent’anni di carriera di Clementino, che presenterà anche il suo ultimo singolo dal titolo 'Children'. A Verissimo l’opinione e le sensazioni di Romina Carrisi, figlia di Al Bano. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Chiara Ferragni, dal fazzoletto agli errori grammaticali: “strategia vincente” da Fazio. Meteo, oggi e domani ancora pioggia e neve per due cicloni in arrivo.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
L'intervista di Serena Brancale - Domenica In Speciale Sanremo 2026
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