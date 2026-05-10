Verissimo oggi domenica 10 maggio | gli ospiti e le interviste

Oggi, domenica 10 maggio, alle 16 va in onda una nuova puntata di Verissimo con Silvia Toffanin. La trasmissione prevede interviste a vari ospiti e momenti dedicati a raccontare storie e vicende di personaggi noti. La conduttrice accoglie i presenti nello studio e conduce l’appuntamento con il consueto stile. La puntata si inserisce nella programmazione domenicale della rete televisiva.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

(Adnkronos) – Nuovo appuntamento con Verissimo. Oggi, domenica 10 maggio, tornano le interviste di Silvia Toffanin in onda alle 16.30 su Canale 5. Festa in studio per i vent’anni di carriera di Clementino, che presenterà anche il suo ultimo singolo dal titolo 'Children'. A Verissimo l’opinione e le sensazioni di Romina Carrisi, figlia di Al Bano. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Chiara Ferragni, dal fazzoletto agli errori grammaticali: “strategia vincente” da Fazio. Meteo, oggi e domani ancora pioggia e neve per due cicloni in arrivo.🔗 Leggi su Webmagazine24.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video L'intervista di Serena Brancale - Domenica In Speciale Sanremo 2026 Notizie correlate Verissimo, oggi domenica 8 marzo: gli ospiti e le interviste(Adnkronos) – Verissimo torna oggi, domenica 8 marzo, su Canale 5 con un nuovo appuntamento condotto da Silvia Toffanin. Verissimo, oggi domenica 5 aprile: gli ospiti e le interviste(Adnkronos) – Silvia Toffanin torna oggi, domenica 5 aprile, con un nuovo appuntamento di Verissimo.