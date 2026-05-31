A giugno si attendono due eventi certi: il caldo e i concerti di Vasco. Il cantante ha dichiarato che la musica rock sarà la salvezza in un momento di crisi, affermando che attualmente l’Italia si trova in balia di figure sociopatiche. Le sue parole sono state pronunciate durante un'intervista, senza ulteriori dettagli sui tour o sui programmi futuri. Nessuna informazione è stata fornita riguardo a date precise o location degli eventi.

Lui dice che a giugno ci sono due cose sicure: «Il caldo e i tour di Vasco». Essì, gli ingredienti qui a Rimini ci sono tutti, allo stadio Romeo Neri la temperatura è altina e Vasco Rossi ieri sera ha iniziato, con la data zero, un giro dei concerti negli stadi che non ha frequentato negli scorsi anni (ad esempio Ferrara e Olbia) in attesa di celebrare nel 2027 il mezzo secolo di carriera con un evento, ha detto lui, da mezzo milione di persone. «Il mio pubblico stropicciato, che non ha una vita facile». Sempre lo stesso rituale ma mai lo stesso Vasco. Dopotutto Vado al massimo apre tutti gli show e, spiega lui, «è stato il mio modo di scuotere le coscienze dei bigotti a Sanremo». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Vasco, sarà il rock a salvarci. "Siamo in balia di sociopatici"

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