Alle 20, il cantante di 74 anni sale sul palco dello Stadio Romeo Neri di Rimini, dando il via alla data zero del suo tour estivo. Circa 25.000 persone assistono all’evento, con un palco che si estende sull’intera area dello stadio. L’artista indossa una giacca di pelle borchiata e una maglietta nera, e si prepara a esibirsi davanti al pubblico. La serata segna l’inizio ufficiale delle tappe estive e la continuazione della sua lunga carriera.

Venticinque mila voci, un palco gigantesco che abbraccia lo Stadio Romeo Neri come un fondale cinematografico, e un uomo di 74 anni in giacca di pelle borchiata e maglietta nera che entra in scena alle 20.47 di un sabato sera di fine maggio e fa crollare il mondo. La data zero del Vasco Live 2026 è andata in scena il 30 maggio a Rimini e ha già consegnato alla storia del rock italiano una serata destinata a essere raccontata per anni. Non un semplice concerto: una dichiarazione d’amore, una sfida al tempo e alle convenzioni, un viaggio a ritroso di oltre quarant’anni dentro il repertorio più scomodo e sorprendente del Blasco. Rimini come casa: la città romagnola accoglie il suo Komandante. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - Vasco Rossi accende Rimini: con la data zero inizia l’estate e la leggenda continua

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