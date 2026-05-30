A maggio Vasco Rossi ha raccolto circa 7 milioni di interazioni sui social media. La data zero del suo nuovo tour si tiene questa sera a Rimini. Un’analisi condotta da SocialCom e SocialData indica che l’artista ha il sentiment più positivo tra i cantanti italiani in tour.

Secondo l’analisi realizzata da SocialCom insieme alla piattaforma SocialData, Vasco Rossi è oggi l’artista in tour con il sentiment più positivo d’Italia. Venerdì sera allo Stadio Romeo Neri di Rimini si è tenuto il soundcheck di fronte ai membri del Blasco Fan Club, stasera sabato 30 maggio la data zero del tour 2026 del Komandante che poi toccherà Ferrara. Olbia, Bari, Ancona e Udine. Lo studio è stato condotto elaborando contenuti pubblici provenienti da social network, siti di informazione, blog, forum e piattaforme video attraverso monitoraggio di social e web listening, machine learning e natural language processing, e ha consentito di misurare volumi di conversazione e dinamiche di engagement, restituendo una fotografia molto chiara sia in termini quantitativi che qualitativi del posizionamento del Blasco sulla Rete. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Vasco Rossi accende i social: a maggio 7 milioni di interazioni. A Rimini stasera la data zero del tour

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