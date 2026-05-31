Nel 2025, le autorità hanno scoperto quasi dodicimila lavoratori in nero e 16mila irregolari nella provincia. Sono state inoltre individuate fatture per circa 980 milioni di euro legate a operazioni inesistenti e sistemi di esternalizzazione illecita della manodopera. Sono state denunciate 774 persone per reati tributari e sono stati sequestrati 186 milioni di euro.

Varese, 31 maggio 2026 – Quasi dodicimila lavoratori in nero scoperti, altri 16mila irregolari, 980 milioni di fatture per operazioni inesistent i legate a sistemi di illecita esternalizzazione della manodopera, 774 persone denunciate per reati tributari e sequestri per 186 milioni di euro. Sono i numeri della Guardia di finanza di Varese nel 2025 contro lavoro sommerso, caporalato e frodi nel mercato del lavoro. Il bilancio diffuso dal Corpo evidenzia un fenomeno che non riguarda solo il lavoro nero, ma anche sistemi di evasione fiscale e contributiva costruiti attraverso società “serbatoio”, appalti simulati e false fatturazioni. L’obiettivo è colpire non solo le violazioni lavoristiche, ma anche i patrimoni accumulati illecitamente e le distorsioni della concorrenza generate dall’abbattimento artificiale del costo del lavoro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Varese, un 2025 in lotta contro caporalato e frodi: scoperti dodicimila lavoratori in nero

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