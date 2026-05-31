Uruguay per l’energia arrivano investimenti da Qatar Canada e Francia

Montevideo ha ricevuto investimenti esteri nel settore energetico da parte di compagnie del Qatar, del Canada e della Francia. Gli accordi riguardano progetti di energia rinnovabile e fossile, con finanziamenti diretti a sviluppare infrastrutture e capacità di produzione. Le aziende straniere hanno firmato contratti per la costruzione di impianti e l’ammodernamento di quelli esistenti, con l’obiettivo di aumentare la produzione energetica nel paese.

Montevideo sta attraendo importanti investimenti stranieri nell’ambito dell’energia, sia quella rinnovabile sia quella di origine fossile. Il Qatar entra nei giacimenti marittimi. Ha appena fatto il suo ingresso nel settore energetico a monte in Uruguay la QatarEnergy (QE). L’azienda petrolifera statale di Doha ha infatti preso quote in pozzi di esplorazione al largo delle coste uruguaiane, acquistandole dalla BG International, una sussidiaria della Shell. Ha sottolineato il rafforzamento dell’alleanza strategica con la storica compagnia britannica il presidente della QE Saad Sherida Al-Kaabi, che è anche ministro dell’Energia del suo Paese. Ha inoltre ringraziato le autorità uruguaiane per il loro supporto. 🔗 Leggi su Follow.it

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