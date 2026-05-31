Un incendio di vaste proporzioni ha coinvolto un grande spazio all’aperto dedicato a eventi musicali, costringendo all’evacuazione di persone e causando danni alle strutture. Le fiamme sono state domate dopo ore di interventi dei vigili del fuoco. Nessuna vittima è stata segnalata, ma alcune persone hanno riportato ferite lievi. La zona è stata messa sotto sequestro per accertamenti sulle cause dell’incendio.

Riscoprire la musica come passione pura, intensa ed emotiva, che lascia tracce indelebili nelle persone. ‘Cuori in fiamme – la musica brucia ancora’ è il tema della nuova rassegna di Acieloaperto, che giunge alla sua quattordicesima edizione. Otto gli appuntamenti totali del cartellone, che si snodano tra la Rocca Malatestiana di Cesena, villa Torlonia di San Mauro Pascoli, il parco fluviale di Santa Sofia e l’inedito parco di Ponente di Cesenatico. Subsonica, Cosmo, i Cani, e Mannarino sono solo alcuni degli artisti più attesi di questa nuova edizione, promossa come sempre da Retropop live. "In questo momento storico – spiega Piero Mantengoli, direttore artistico di Acieloaperto – non è facile avere artisti internazionali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Un’estate di fuoco per Acieloaperto

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