Undicenne a Trapani Tenta di Accoltellare il Professore Durante una Diretta Social | Scuola sotto Shock

Un ragazzino di 11 anni ha tentato di ferire un insegnante con un coltello durante una lezione trasmessa in diretta sui social. L’episodio si è verificato in una scuola di Trapani e ha suscitato reazioni di sorpresa tra studenti e personale scolastico. La scena è stata condivisa online, alimentando preoccupazioni sulla sicurezza nelle strutture educative. Le autorità stanno indagando sull’accaduto.

Una mattina qualsiasi diventa un vortice. In una classe di Trapani, la normalità si incrina davanti a uno schermo acceso. Si sente un fruscio, poi uno sguardo basso, poi la paura: una scena che rimbalza online e lascia la scuola nuda, senza difese, davanti al nostro sguardo. A volte pensiamo che la scuola sia un porto. O almeno un molo stabile. Invece il mare cambia. Oggi i corridoi hanno eco di notifiche e la campanella compete con la vibrazione dei telefoni. È qui che, secondo le prime ricostruzioni, un undicenne avrebbe tentato di colpire un professore con un coltello. E lo avrebbe fatto mentre qualcuno trasmetteva tutto in diretta social. La notizia corre, la città di Trapani si ferma. 🔗 Leggi su Temporeale.info

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Trapani, 11enne tenta di accoltellare il professore e riprende l'aggressione col cellulare

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Quindi, con una mano il telefono, con una mano il coltello, con una mano il libro e con una mano la Bibbia.. Ma i genitori? So' fieri? Trapani, undicenne tenta di accoltellare un professore e riprende la scena con il cellulare x.com

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