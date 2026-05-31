Un'auto con cinque minorenni ha evitato un posto di blocco e si è schiantata lungo la strada provinciale 80 nelle campagne di Orta Nova. Nell’incidente, un ragazzo di 17 anni è morto, mentre gli altri quattro sono rimasti feriti. L’incidente è avvenuto nella notte tra sabato e domenica.

AGI - Un ragazzo di 17 anni ha perso la vita e altri quattro giovanissimi sono rimasti feriti nella notte tra sabato e domenica lungo la strada provinciale 80, nelle campagne di Orta Nova, nel Foggiano. Il drammatico incidente è avvenuto al culmine di un inseguimento stradale. Secondo la ricostruzione delle forze dell'ordine, i cinque minorenni viaggiavano a bordo di una Renault Megane con targa polacca. Alla vista di una pattuglia dei carabinieri impegnata in un posto di blocco, il conducente ha accelerato bruscamente, presumibilmente per evitare il controllo. Il successivo inseguimento si è concluso quando la vettura, a causa... 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Un'auto con 5 minori evita il posto di blocco e si schianta. Muore 17enne, feriti gli altr...

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

AI DramaHe Came to Marry Her. He Ended Up Avenging His Entire Family.

Notizie e thread social correlati

Un'auto con 5 minorenni evita il posto di blocco e si schianta. Muore un 17enne, feriti gli altriNella notte tra sabato e domenica, un'auto con cinque minorenni ha evitato un posto di blocco e si è schiantata lungo una strada provinciale in...

Un'auto con 5 minorenni evita il posto di blocco e si schianta. Muore un 17enne. 4 feritiUn'auto con cinque minorenni ha evitato un posto di blocco e si è schiantata sulla strada provinciale 80, causando la morte di un 17enne e il...

Temi più discussi: FORLI': Schianto contro un'auto, muore motociclista a Modigliana; Auto esce di strada dopo un sorpasso e si capovolge in un fossato, muore un 48enne; Investita da un'auto, muore al Maggiore: chi era la vittima; Motociclista muore dopo la collisione con un'auto.

Erano in 5 #minorenni in auto (tra i 14 e i 16 anni) a Orta Nova (Foggia), hanno visto un posto di blocco e hanno accelerato per scappare: dopo un breve inseguimento l' #auto si è #schiantata contro il guard rail. Morto un 16enne; lievemente feriti gli altri. x.com

CR con un MMC umile, nerd/libresco/STEM che è segretamente un duro a letto? reddit

Un'auto con 5 minorenni evita il posto di blocco e si schianta. Muore un 17enne. 4 feritiAGI - Un ragazzo di 17 anni ha perso la vita e altri quattro giovanissimi sono rimasti feriti nella notte tra sabato e domenica lungo la strada provinciale 80, nelle campagne di Orta Nova, nel Foggian ... msn.com

Inseguimento e schianto nella notte nel foggiano: muore 16enne, quattro ragazzi feriti nell’autoUn’auto con cinque minorenni finisce fuori strada dopo un presunto tentativo di fuga dai carabinieri. La vittima seduta dietro, indagini in corso sulla dinamica ... rtl.it