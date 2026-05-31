un ponte di attesa e speranza per i tifosi

Domenica di attesa e mare in quel di Pesaro. Una sorta di pausa armata, dopo le scintille di questi giorni tra società ed ex dirigenza. Il ponte del 2 giungo si spera porti a qualche riflessione in più in casa Vuelle sulle strategie future. In particolare, i tifosi, vittime incolpevoli del duello rusticano di cui sopra, attendono con ansia che si palesi qualcuno in società a far luce sia su quanto sta avvenendo in questi giorni, sia su cosa riserverà loro il futuro. Dopo la dipartita di due uomini simbolo della squadra ( Bucarelli e Bertini ), appare chiaro come l’oro che il tanto decantato " Progetto triennale " annunciato ad inizio anno dall’Amministratore Delegato Alessandro Dalla Salda, sia già miseramente naufragato dopo un solo anno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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