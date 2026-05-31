Un gigante del cielo rinasce nella Bergamasca | il CVV-6 Canguro torna a volare

Un modellista bergamasco ha ripristinato il CVV-6 Canguro, un aliante storico che era stato abbandonato. Il progetto, considerato dimenticato, è stato ricostruito e ora è di nuovo in volo.

Un aliante storico, un progetto dimenticato e la passione di un modellista bergamasco capace di riportarlo in vita. È la storia di Fiorello Goletto, co-progettista e costruttore della più fedele riproduzione moderna del CVV-6 Canguro, un aliante italiano del 1941 progettato dall’ingegner Ermenegildo Preti e utilizzato per decenni nelle scuole di volo militari e civili. Un lavoro imponente, due anni di progettazione e costruzione, e un risultato che ha lasciato senza parole tutti i presenti al collaudo. E tutto questo è nato in bergamasca, nel laboratorio di Fiorello Goletto, dove la tradizione artigianale incontra la precisione digitale. Il CVV-6 Canguro è uno dei simboli del volo a vela italiano: robusto, elegante, completamente in legno, capace di formare generazioni di piloti. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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