Nella notte, un forte boato ha svegliato gli abitanti di una zona centrale. Un gruppo di ladri ha fatto saltare in aria il bancomat di una filiale bancaria, situata in via Cesenatico a Macerone di Cesena. L’esplosione ha danneggiato la macchina, lasciando il bancomat sventrato. Sul posto sono intervenuti i tecnici, ma il bottino è stato compromesso dall’esplosione. Nessuno è rimasto ferito durante l’episodio.

Un fortissimo boato, con il bancomat del Credit Agricole in via Cesenatico a Macerone di Cesena fatto saltare in aria dai ladri, ha svegliato di soprassalto tutti gli abitanti della zona nel cuore della notte. Qualcuno ha pensato addirittura a una scossa di terremoto. E molti sono scesi in strada, comprensibilmente preoccupati per l’accaduto. Alle 3.15 di ieri mattina, i malviventi, probabilmente tre, con passamontagna e viso travisato, hanno collocato dell’ esplosivo con il sistema della ’marmotta’ dentro la fessura del bancomat del Credit Agricole di Macerone in via Cesenatico. Poi, utilizzando come ariete un’auto rubata lì vicino, hanno sfondato una vetrata della banca. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Un boato nella notte. Bancomat sventrato, ma il bottino è ’macchiato’

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