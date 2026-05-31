Turchia-Macedonia del Nord Amichevole di preparazione 01-06-2026 ore 18 | 30 | formazioni quote pronostici

Da infobetting.com 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La partita amichevole tra Turchia e Macedonia del Nord si svolgerà il 1 giugno 2026 alle 18:30. È la prima occasione di preparazione per la nazionale turca, guidata dall'allenatore Montella, in vista del Mondiale 2026. La squadra avversaria è quella macedone, allenata da Sedlovski.

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Prima amichevole di avvicinamento al mondiale 2026 per la Turchia di Montella impegnata contro la Macedonia del Nord di Sedlovski. I Bizim Çocuklar vengono da un pass strappato con le unghie e i denti contro il Kosovo, due vittorie di misura e tanta sofferenza per tornare al mondiale 24 anni dopo il terzo posto del 2002. Gruppo confermato nella sua totalità dal tecnico. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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© Infobetting.com - Turchia-Macedonia del Nord (Amichevole di preparazione, 01-06-2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici
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