Trump medico della Casa Bianca scongiura voci su malattia del presidente | Ottima salute è solo ingrassato

Da ildifforme.it 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il medico della Casa Bianca ha dichiarato che il presidente è in ottima salute, sottolineando che si tratta solo di un aumento di peso. Il rapporto ufficiale diffuso dopo i controlli periodici indica che le condizioni fisiche e cognitive sono eccellenti. Nessuna menzione è stata fatta riguardo a problemi di salute o malattie. La comunicazione mira a smentire voci su eventuali problemi di salute del presidente.

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Il presidente degli Stati Uniti,Donald Trump, gode di ottima saluteed è “pienamente idoneo a svolgere tutti i doveri di comandante e capo di Stato”. È quanto emerge dal rapporto medico diffuso dalla Casa Bianca al termine dei controlli sanitari periodici ai quali il presidente si è sottoposto questa settimana presso il Walter Reed National Military Medical Center. A firmare il referto è stato il medico della Casa Bianca, Sean Barbabella, capitano della Marina statunitense, che ha evidenziato come Trump presenti “un solido funzionamento cardiaco, polmonare, neurologico e fisico generale”.La notizia arriva a poche settimane dal compleanno del presidente, che il prossimo 14 giugno compirà 80 anni. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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