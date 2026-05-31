tre motociclisti deceduti in calabria lazio e sicilia

Tre motociclisti sono morti in incidenti avvenuti in Calabria, Lazio e Sicilia nella giornata di domenica.

AGI - Domenica di sangue per tre motociclisti che hanno perso la vita in tre diversi incidenti avvenuti in Calabria, Lazio e Sicilia. Impatto nel Catanzarese. Sulla Strada statale 109 Quater della Piccola Sila, a Sorbo San Basile (Catanzaro), in seguito a un impatto tra due moto, è morto un poliziotto di 21 anni. Una delle due è finita contro il guard-rail ai bordi della carreggiata e l'agente è deceduto sul colpo. L'incidente ha provocato rallentamenti nel tratto interessato. Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le forze dell'ordine. Incidente mortale a Campoli Appennino. Un uomo di 32 anni, residente a Sora, ha perso la vita questa mattina in un incidente avvenuto lungo la strada regionale 666, nel territorio di Campoli Appennino, in provincia di Frosinone. 🔗 Leggi su Agi.it

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