Transizione verde | Il capitale umano vettore di sviluppo e di sostenibilità

Il Distretto ligure delle tecnologie marine della Spezia ha annunciato il rafforzamento delle competenze degli operatori della blue economy. L’obiettivo è adattarsi alle richieste di un mercato del lavoro in rapido cambiamento. La missione include il supporto alla formazione e allo sviluppo professionale nel settore marino. Nessuna informazione è stata fornita su tempi o modalità specifiche di intervento.

Tra le mission del Distretto ligure delle tecnologie marine della Spezia c’è anche il supporto allo sviluppo delle competenze degli operatori della ’ blue economy ’, per andare incontro alle esigenze di un mercato del lavoro in continua evoluzione. Su questo fronte, il Dltm è attualmente impegnato in due progetti europei di cui è partner, ’ Blue Ports ’ e ’ Be Stream Power ’. "’Blue Ports’, finanziato con il fondo Emfaf, è entrato nel vivo nella fase operativa – spiega la project manager Francesca Alfonzetti – con la sperimentazione di due corsi pilota dedicati all’upskilling del personale portuale – manager, personale amministrativo e operativo –, partiti lo scorso 9 aprile. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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