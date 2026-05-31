Tragedia in bici | 62enne muore dopo l’impatto con un furgone
Un ciclista di 62 anni è morto dopo essere stato investito da un furgone lungo una strada provinciale. L’incidente è avvenuto quando il ciclista ha invaso la corsia opposta, finendo sotto il veicolo. Il conducente del furgone ha tentato di frenare, ma non è riuscito ad evitare l’impatto. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma per il ciclista non c’è stato nulla da fare. La strada è stata chiusa temporaneamente per i rilievi.
? Punti chiave Come ha fatto il ciclista a invadere la corsia opposta?. Perché il conducente del furgone non è riuscito a frenare?. Quali sono le criticità della segnaletica in quel tratto di curva?. Cosa hanno ricostruito gli agenti dopo l'impatto nel fosso?.? In Breve Incidente avvenuto domenica 31 maggio 2026 alle ore 10:30 in via delle Caminate.. Conducente del furgone di 65 anni residente a Collina non avrebbe responsabilità.. Ciclista sbalzato a dieci metri dalla carreggiata dopo l'urto in curva.. Polizia Locale indaga sulla segnaletica stradale e visibilità nel tratto collinare.. Un tragico schianto in via delle Caminate strappa la vita a un ciclista di 62 anni. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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