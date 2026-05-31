Tragedia in bici | 62enne muore dopo l’impatto con un furgone

Notizia in breve

Un ciclista di 62 anni è morto dopo essere stato investito da un furgone lungo una strada provinciale. L’incidente è avvenuto quando il ciclista ha invaso la corsia opposta, finendo sotto il veicolo. Il conducente del furgone ha tentato di frenare, ma non è riuscito ad evitare l’impatto. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma per il ciclista non c’è stato nulla da fare. La strada è stata chiusa temporaneamente per i rilievi.