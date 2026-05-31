Alle 20:30 si prevede l’arrivo di una manifestazione in piazza Vittorio a Roma. La presenza di partecipanti potrebbe causare disagi alla circolazione nel centro della città. La situazione è monitorata e si consiglia di evitare l’area o di pianificare percorsi alternativi.

Luceverde Roma provati è previsto per le 20:30 l'arrivo di una manifestazione in piazza Vittorio Emanuele partita dal pomeriggio alle 18:30 da Piazza Aldo Moro via Tiburtina via Santa Bibiana via Giolitti e Viale Manzoni deviazione per morte linea bus in transito fino alle 23 di questa sera chiusa via De Pisis tra via De Chirico in via di Tor Sapienza Per lo svolgimento di una festa parrocchiale sempre chiusa via di Fioranello per il pericolo di caduta Massi da via Appia Nuova in via Ardeatina il traffico è consentito solo ai residenti per i dettagli di queste notizie potete consultare il sito roma.luceverde.it la settimana è tutto Grazie per l'attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 31-05-2026 ore 20:30

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