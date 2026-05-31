traffico rivoluzione a sud respira piazza gavinana via datini rischia il collasso

Il traffico nella zona sud si intensifica con l'apertura del nuovo ponte e l'implementazione delle modifiche alla viabilità. In particolare, via Datini registra un aumento di veicoli e rischia di raggiungere il collasso. La circolazione in piazza Gavinana si fa più fluida, ma si osservano cambiamenti significativi nelle rotte e nei flussi di traffico, che si stanno adattando alle nuove disposizioni.

Il tempo di prendere confidenza con il nuovo ponte e i flussi di traffico nella zona sud della città inizieranno inevitabilmente a spostarsi e mutare di forma. Ma finché la tramvia – che secondo le stime di Palazzo Vecchio riuscirà a drenare circa novemila auto al giorno dal traffico fiorentino – non sarà operativa (fine lavori nel 2026, poi i collaudi) ci saranno inevitabilmente zone destinate in termini di viabilità a beneficiare della nuova infrastruttura e altre e entrare in sofferenza più di quanto non lo siano state finora. A maggior ragione se si considera che con il tram in funzione alcune strade avranno funzioni diverse (ad esempio via Coluccio Salutati e via Giovanni dalle Bande Nere a senso unico verso piazza Gavinana) e cambieranno i percorsi di linee del bus storiche come il 23, il 31 e il 32. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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