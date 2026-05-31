Traffico rivoluzione a sud Respira piazza Gavinana Via Datini rischia il collasso

Da lanazione.it 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il traffico nella zona sud si intensifica con l'apertura del nuovo ponte e l'implementazione delle modifiche alla viabilità. In particolare, via Datini registra un aumento di veicoli e rischia di raggiungere il collasso. La circolazione in piazza Gavinana si fa più fluida, ma si osservano cambiamenti significativi nelle rotte e nei flussi di traffico, che si stanno adattando alle nuove disposizioni.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il tempo di prendere confidenza con il nuovo ponte e i flussi di traffico nella zona sud della città inizieranno inevitabilmente a spostarsi e mutare di forma. Ma finché la tramvia – che secondo le stime di Palazzo Vecchio riuscirà a drenare circa novemila auto al giorno dal traffico fiorentino – non sarà operativa (fine lavori nel 2026, poi i collaudi) ci saranno inevitabilmente zone destinate in termini di viabilità a beneficiare della nuova infrastruttura e altre e entrare in sofferenza più di quanto non lo siano state finora. A maggior ragione se si considera che con il tram in funzione alcune strade avranno funzioni diverse (ad esempio via Coluccio Salutati e via Giovanni dalle Bande Nere a senso unico verso piazza Gavinana) e cambieranno i percorsi di linee del bus storiche come il 23, il 31 e il 32. 🔗 Leggi su Lanazione.it

traffico rivoluzione a sud respira piazza gavinana via datini rischia il collasso
© Lanazione.it - Traffico, rivoluzione a sud. Respira piazza Gavinana . Via Datini rischia il collasso
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Il nuovo ponte che rischia di portare al collasso la Brianza con traffico, smog e rumore ad ogni oraUn nuovo ponte è stato costruito a circa 30 metri da uno già esistente nella zona di Brianza.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web