The Four Seasons 2 la recensione | Un gruppo di amici e un pezzo di Italia e quanto manca Steve Carell

Da cinemaserietv.it 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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The Four Seasons 2 è il nuovo capitolo della serie targata Netflix ideata da Tina Fey, Lang Fisher e Tracey Wigfield, disponibile dal 28 maggio sulla piattaforma. Il racconto riparte esattamente da dove l’avevamo lasciato: un gruppo di amici si ritrova per le proprie vacanze, stagione dopo stagione (e questa volta una delle tappe è proprio in Italia). Se c’è una cosa che la serie fa bene, però, è seguire il filo della stagione precedente senza scadere in tematiche ridondanti. Dove eravamo rimasti. Una scena di The Four Seasons 4 (fonte Netflix) La prima stagione di The Four Seasons ci ha raccontato le vicende delle tre coppie protagoniste:... 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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© Cinemaserietv.it - The Four Seasons 2, la recensione: Un gruppo di amici e un pezzo di Italia (e quanto manca Steve Carell)
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Temi più discussi: The Four Seasons, esce la seconda stagione: dov’eravamo rimasti; The Four Seasons, Trento e Civezzano i luoghi degli ultimi due episodi della seconda stagione su Netflix; Steve Carell o meno, The Four Seasons 2 ha ancora quella magia malinconica; Trento arriva su Netflix: Piazza Duomo e Civezzano nella nuova stagione di The Four Seasons.

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