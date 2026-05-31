Teoria e pratica in un iter a chilometro 0

Da lanazione.it 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un progetto di rinnovamento nel settore logistico-portuale si concentra sulla continuità con l’opera precedente, mentre si avvia un’importante fase di restyling. Sono in corso interventi per migliorare le infrastrutture, semplificare la Zona logistica e introdurre processi di digitalizzazione. Questi cambiamenti avvengono in un periodo caratterizzato da grandi sconvolgimenti geopolitici, che influenzano anche il settore. La strategia si basa su un percorso a “chilometro zero”, puntando su pratiche locali e innovative.

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Opera nel segno della continuità rispetto al suo predecessore, in una fase di profondo restyling per il comparto logistico-portuale tra sviluppo delle infrastrutture, Zona logistica semplificata e processi di digitalizzazione, in un tempo segnato da profondi sconvolgimenti geopolitici. Dallo scorso gennaio, Sandro Bucchioni è il presidente dell’Associazione degli spedizionieri, associata a Confindustria La Spezia. "Il porto della Spezia è un’infrastruttura chiave per lo sviluppo economico e urbano della città oltre che nazionale – spiega Bucchioni –. Guardiamo con ottimismo a tutto ciò che significa espansione e siamo pronti a fare la nostra parte". 🔗 Leggi su Lanazione.it

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