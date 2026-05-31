Tarquinia bomba sul fondale | zona vietata e allarme per i bagnanti
La navigazione è stata immediatamente vietata in una zona del lido dopo aver trovato una bomba sul fondale a circa un metro di profondità. L'oggetto sospetto è stato individuato grazie a un controllo visivo e a un'operazione di scansione subacquea. La zona è stata immediatamente interdetta ai bagnanti e alle imbarcazioni, mentre le autorità hanno avviato le procedure di messa in sicurezza e di rimozione dell'oggetto.
? Punti chiave Cosa ha scatenato l'immediato blocco della navigazione nel lido?. Come è stato individuato l'oggetto sospetto a un metro di profondità?. Chi dovrà gestire le operazioni di disinnesco nei prossimi giorni?. Quali saranno le ripercussioni economiche per gli stabilimenti balneari della zona?.? In Breve Perimetro di sicurezza di 500 metri stabilito dalla Capitaneria di Porto di Civitavecchia.. Oggetto individuato a 5 metri dalla costa e a un metro di profondità.. Divieto assoluto di navigazione, ancoraggio, pesca e immersioni nell'area interessata.. Blocco delle attività balneari con impatto economico per gli stabilimenti di Tarquinia lido. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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