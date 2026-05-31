Tarquinia bomba sul fondale | zona vietata e allarme per i bagnanti

Notizia in breve

La navigazione è stata immediatamente vietata in una zona del lido dopo aver trovato una bomba sul fondale a circa un metro di profondità. L'oggetto sospetto è stato individuato grazie a un controllo visivo e a un'operazione di scansione subacquea. La zona è stata immediatamente interdetta ai bagnanti e alle imbarcazioni, mentre le autorità hanno avviato le procedure di messa in sicurezza e di rimozione dell'oggetto.