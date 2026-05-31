Vlahovic non ha ancora firmato il rinnovo del contratto con la Juventus. L’attaccante serbo è stato invitato a considerare le offerte della società, che ha posto alcune condizioni. Secondo un ex calciatore, Vlahovic si trova in una posizione di debito nei confronti del club e sarebbe opportuno che accettasse le proposte per proseguire il rapporto. La trattativa tra le parti resta aperta.

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© Juventusnews24.com - Tardelli: «Vlahovic è in debito con la Juve. Farebbe bene ad accettare le condizioni del club per il rinnovo»

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