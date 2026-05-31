Supplenze docenti 2026 indico l’intera provincia e sono al sicuro?

Il 28 maggio 2026, durante un question time su OrizzonteScuola TV condotto da Andrea Carlino, è stato discusso il reclutamento del personale scolastico per le supplenze. Un rappresentante di un sindacato ha parlato delle modalità di indicazione delle province e della sicurezza dei docenti in vista delle nomine future. La discussione ha riguardato le procedure di assegnazione delle supplenze e le tempistiche per il prossimo anno scolastico.

Nel question time del 28 maggio 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Chiara Cozzetto, della Presidenza nazionale Anief, è stato affrontato il tema del reclutamento del personale scolastico in vista delle prossime scadenze. Al centro dell’attenzione gli organici, il sostegno, le immissioni in ruolo e gli altri appuntamenti attesi nelle settimane successive, in un quadro che riguarda da vicino docenti, aspiranti e personale della scuola. Le “preferenze sintetiche” sono distretti, comuni, la provincia. Preferenze che occupano una riga delle 150 a disposizione, ma che devono essere “capite”. Se si indica la preferenza sintetica si sta dicendo all’algoritmo che si è disponibili ad accettare una qualsiasi delle scuole comprese nella preferenza. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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