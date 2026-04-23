Supplenze docenti 2026 ancora interpelli fino al termine delle lezioni a giugno

Per le supplenze dei docenti relative all'anno scolastico 202526, si continua a seguire la procedura di interpello stabilita dall'ordinanza ministeriale n. 882024. Gli interpelli verranno effettuati solo dopo che le graduatorie saranno esaurite, ovvero quando non ci saranno più candidati disponibili ad accettare gli incarichi. La procedura rimarrà attiva fino al termine delle lezioni di giugno.

Supplenze docenti 202526: è confermata la procedura di interpello prevista dall'OM n. 882024. Gli interpelli saranno proposti quando le graduatorie risulteranno esaurite, ossia non ci saranno più aspiranti che potranno accettare l'incarico proposto. L'interpello è diramato a livello nazionale tramite gli Uffici Scolastici. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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