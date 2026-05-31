Oaktree ha dato il via libera all’Inter per un’operazione importante, con Jorge Mendes che si occupa della regia. Si ipotizza un possibile ritorno di un difensore coinvolto in una precedente operazione. Per migliorare a livello europeo, il club punta a inserire giocatori di grande esperienza internazionale. La trattativa sembra avanzata, anche se non sono stati resi noti i dettagli ufficiali. L’obiettivo è rafforzare la rosa con profili di alto livello.

Possibile replay dell’operazione Akanji: i dettagli Per compiere davvero il salto di qualità a livello europeo, l’ Inter deve inserire giocatori di enorme spessore internazionale. Uno per ogni reparto, a partire dalla difesa. In tal senso torna alla ribalta un nome importante e una possibile operazione con uno dei top club al mondo. Regista: Jorge Mendes. (AnsaFoto) – Grafica di Calciomercato.it Il potente agente portoghese ha iniziato le sue classiche manovre in vista del prossimo calciomercato estivo. I suoi assistiti sono tanti, e la maggior parte di assoluto prestigio: uno di questi stuzzica molto la fantasia della dirigenza interista, evidentemente anche di Chivu. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Super colpo Inter se Oaktree dà il via libera: regia di Jorge Mendes

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Mercato InterGrande Notizia! OAKTREE Dice SI!

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