Subito problemi per Allegri c’è da risolvere la grana De Bruyne

Da forzazzurri.net 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il tecnico deve affrontare subito una questione legata a De Bruyne, con il rapporto da ricucire. Non c’è ancora conferma ufficiale del suo trasferimento sulla panchina del Napoli. La situazione richiede attenzione, anche se l’accordo non è stato ancora annunciato ufficialmente. La questione riguarda principalmente il rapporto con il calciatore belga, che potrebbe influire sulla sua integrazione nel nuovo ambiente.

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Ancora non c’è l’ufficialità del suo passaggio sulla panchina del Napoli, ma per Max Allegri c’è subito un problema da risolvere: Kevin De Bruyne non è convinto di continuare la sua avventura al Napoli. Al tecnico toscano tocca il difficile compito di convincere il calciatore belga per poi affidargli le chiavi del centrocampo partenopeo. “Per Massimiliano Allegri il lavoro a Napoli dovrà cominciare prima del previsto. Max puntava molto su Kevin, che avrebbe potuto rimettere al centro del progetto come fatto con Luka Modric. Ora, invece, ci sono grossi nuvoloni all’orizzonte. E non è affatto scontato che re Kevin possa vestire ancora l’azzurro nella prossima stagione. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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