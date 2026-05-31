A Modena si è verificata una strage, con il nodo tra dolo e follia che potrebbe influenzare il risarcimento. Le questioni aperte riguardano come cambierebbero le somme per le vittime se il giudice dovesse stabilire che l’autore del gesto fosse mentalmente incapace. Inoltre, si discute su chi dovrebbe coprire i danni in caso di una dichiarazione di caso fortuito da parte del tribunale. Sono ancora in corso le valutazioni legali sulla responsabilità e sulle coperture assicurative.

? Domande chiave Come cambia il risarcimento se l'assassino fosse ufficialmente folle?. Chi paga le vittime se il giudice dichiara il caso fortuito?. Perché l'assicurazione deve risarcire anche in caso di atto doloso?. Cosa accade alla tutela dei danneggiati se emerge l'incapacità mentale?.? In Breve Procura di Modena indaga per strage e lesioni aggravate dopo l'evento del 16 maggio.. Cassazione 441652009 garantisce risarcimento RC auto anche in caso di dolo del conducente.. Articolo 2046 Codice Civile regola la responsabilità per incapacità mentale o caso fortuito.. Cassazione 103942024 conferma tutela terzi danneggiati per fatti riconducibili alla circolazione veicolare. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Strage a Modena: il nodo tra dolo e follia per il risarcimento

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