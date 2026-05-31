Gerry Scotti ha annunciato pubblicamente di aver proposto di spostare la prima serata televisiva a partire subito dopo le 21:30. La proposta nasce da una conversazione privata con Stefano De Martino, che ha condiviso successivamente l’idea sui social. Nessuna decisione ufficiale è stata ancora presa, e la proposta deve essere valutata dagli organizzatori delle trasmissioni. La modifica degli orari potrebbe influenzare la programmazione delle reti televisive.

Una posizione condivisa, nata da una conversazione privata e poi raccontata pubblicamente da Gerry Scotti. Il conduttore Mediaset ha spiegato che lui e Stefano De Martino sono già d’accordo su un punto preciso: i programmi dell’access prime time dovrebbero terminare alle 21:30. Un’idea che potrebbe cambiare il futuro della programmazione televisiva italiana. Il tema degli orari televisivi continua a far discutere spettatori, addetti ai lavori e dirigenti delle principali emittenti. Negli ultimi anni, infatti, l’access prime time ha progressivamente allungato la propria durata, finendo spesso per occupare una fascia sempre più ampia della serata e spostando in avanti l’inizio dei programmi principali. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

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© Uominiedonnenews.it - Stefano De Martino e Gerry Scotti lanciano la proposta: prima serata subito dopo le 21:30!

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