Il Statuto Albertino, approvato nel 1848, fu una legge concessa dal re che rappresentò un passo importante verso l’unificazione italiana. Esso stabilì un quadro costituzionale, limitando alcuni poteri del sovrano e creando un Parlamento. Tuttavia, il potere del re rimase centrale, mantenendo la monarchia come forma di governo. Nonostante le riforme, il ruolo del sovrano continuò a essere predominante nel funzionamento dello Stato, influenzando le decisioni politiche e legislative.

? Punti chiave Come ha fatto una legge concessa dal Re a unificare l'Italia?. Perché il potere del sovrano è rimasto centrale nonostante le riforme?. Cosa ha permesso la nascita delle prime forme di assistenza sociale?. Come ha fatto il regime fascista a svuotare lo Statuto albertino?.? In Breve Vittorio Emanuele II mantenne lo Statuto dopo la sconfitta di Novara contro gli austriaci.. Il 1861 l'estensione dello Statuto albertino coinvolse tutto il territorio del Regno d'Italia.. L'articolo 32 favorì le società di mutuo soccorso per l'assistenza ai lavoratori.. Nel 1939 la Camera dei fasci e delle corporazioni sostituì la Camera dei deputati.. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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