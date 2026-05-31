Stasera in TV i principali canali italiani propongono una programmazione ampia e variegata, tra film, serie tv, programmi di intrattenimento, informazione e sport. Di seguito la nostra guida alla prima serata, organizzata per canali, per consultare rapidamente il palinsesto e scegliere cosa vedere in TV senza perdere tempo. Buona visione! RAI 1. Purché finisca bene - Meglio tardi che mai. Film - In onda alle 21:30. Il nuovo film della collana " Purché finisca bene ", che vede in cabina di regia Giuseppe Curti, come dichiarato dallo stesso regista «si distacca un po' dal concetto di commedia pura, avvicinandosi anche a tematiche sociali e più profonde come la privazione della libertà. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Stasera in TV — domenica 31 maggio 2026

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