Stasera in TV, domenica 3 maggio 2026, i principali canali italiani trasmettono una varietà di programmi che spaziano tra film, serie televisive, intrattenimento, informazione e eventi sportivi. La programmazione include diverse proposte per soddisfare i gusti di un pubblico diversificato, offrendo alternative di intrattenimento e aggiornamenti su notizie e eventi sportivi in corso. La scelta tra le varie proposte permette agli spettatori di seguire le proprie preferenze attraverso le diverse reti.

Stasera in TV i principali canali italiani propongono una programmazione ampia e variegata, tra film, serie tv, programmi di intrattenimento, informazione e sport. Di seguito la nostra guida alla prima serata, organizzata per canali, per consultare rapidamente il palinsesto e scegliere cosa vedere in TV senza perdere tempo. Buona visione! RAI 1. Roberta Valente - Notaio in Sorrento-Mia Cara Miss. Serie TV - In onda alle 21:45. Quando Roberta ( Maria Vera Ratti ) viene chiamata a sostituire il notaio Carrano nell'annuale concorso di bellezza di Sorrento, il suo compito è semplice: garantire la regolarità assoluta della competizione. Ma tra colpi di scena, retroscena poco limpidi e manovre ai limiti del regolamento, la situazione si complica in fretta.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Stasera in TV — domenica 3 maggio 2026

Ultimo - BELLA DAVVERO (Live Stadio San Nicola, Bari, 23 luglio 2025)

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