La squadra si prepara per la partita contro Giulianova in Abruzzo, con una carica speciale. Due giocatori con esperienza in promozione in Serie A sono stati convocati. La formazione si affida anche alla musica dei ragazzi di Ars et Labor Ability, che ha accompagnato il riscaldamento. La partita si svolgerà a porte aperte, senza ulteriori restrizioni. La squadra cerca di consolidare la posizione in classifica prima della pausa natalizia.

? Domande chiave Come influenzerà la musica dei ragazzi Ars et Labor Ability la squadra?. Chi sono i due giocatori con esperienza di promozione in Serie A?. Dove potrai seguire la partita in diretta se non puoi viaggiare?. Perché la sfida in Abruzzo rappresenta un compito così delicato per Parlato?.? In Breve 400 tifosi biancazzurri si spostano verso lo stadio Fadini di Giulianova.. La partita contro Santegidiese sarà trasmessa su Teleromagna canale 14.. I ragazzi di Ars et Labor Ability hanno motivato la squadra in allenamento.. Thiam e Petagna portano l'esperienza della promozione in Serie A con il Monza.. 400 cuori biancazzurri pronti a battere allo stadio Fadini di Giulianova per la sfida contro la Santegidiese. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Spal verso Giulianova: carica speciale per la sfida in Abruzzo

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