Nelle prossime settimane in borsa se ne vedranno delle belle: SpaceX, OpenAI e Anthropic usciranno sul mercato. Mai successo che tre supergiganti decidessero simultaneamente di raccogliere i frutti (monetari) del loro lavoro. Analisti e investitori si domandano cosa accadrà. Le quotazioni sono da capogiro: SpaceX potrebbe valere quasi 2.000 miliardi di dollari, OpenAI viaggia verso i 120-130 miliardi, Anthropic si attesta sui 60-65 miliardi. Sommati, siamo intorno ai 2.200 miliardi di dollari. Per capirci: è più del PIL dell’Italia, della Spagna e dell’Olanda messi insieme. Non è possibile rastrellare fuori dal mercato tanta nuova liquidità e quindi ci si chiede da dove arriveranno i soldi? La risposta è semplice: dai fondi di investimento già esistenti, inclusi i fondi pensione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - SpaceX, OpenAI e Anthropic in borsa anche coi soldi degli europei. Una nuova bolla?

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IPO 2026: SpaceX, OpenAI e Anthropic si quotano! Inganno del secolo o affare della vita

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