sospetto caso di ebola a cagliari un uomo in ospedale con sintomi

Un uomo residente a Cagliari, di nazionalità congolese, è stato ricoverato in ospedale con sintomi compatibili con Ebola. Il paziente, rientrato di recente da Kinshasa con scalo a Il Cairo, è stato sottoposto a test per verificare la presenza del virus. La situazione è sotto controllo e le autorità sanitarie stanno monitorando il caso. Non sono stati comunicati dettagli su eventuali contatti o misure di isolamento.

Ha sintomi riconducibili al virus ed è stato già sottoposto a test il sospetto caso di Ebola individuato a Cagliari: si tratta di un cittadino congolese, residente nel capoluogo sardo, che era rientrato nei giorni scorsi da Kinshasa a Fiumicino facendo scalo a Il Cairo. Dal ministero della Salute fanno sapere che i campioni sono stati già prelevati e e verranno trasportato ed esaminato oggi stesso all’Istituto Spallanzani di Roma, con i risultati attesi per lunedì. Mentre in Italia a due settimane dalla dichiarazione dell’epidemia in Congo, Medici Senza Frontiere denuncia «gravi ritardi nell’arrivo di aiuti e personale medico». Era andato nel suo paese a trovare i parenti Secondo quanto ricostruito l’uomo era andato nel suo paese natale a trovare i parenti. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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Sospetto caso di Ebola a Cagliari: uomo ricoverato dopo il rientro dal Congo

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