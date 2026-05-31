Sorpesa! La lotta all’evasione fiscale è un’eccellenza italiana E vale la pena parlarne

Notizia in breve

L’Italia ha avviato misure per contrastare l’evasione fiscale, che rappresenta un problema storico nel paese. Le autorità fiscali hanno intensificato i controlli e le verifiche, con un incremento delle ispezioni sulle dichiarazioni dei redditi e sui patrimoni. Sono stati inoltre adottati strumenti digitali per migliorare il monitoraggio delle transazioni finanziarie. Queste azioni mirano a recuperare entrate fiscali e ridurre le pratiche di elusione.