Sorpesa! La lotta all’evasione fiscale è un’eccellenza italiana E vale la pena parlarne
L’Italia ha avviato misure per contrastare l’evasione fiscale, che rappresenta un problema storico nel paese. Le autorità fiscali hanno intensificato i controlli e le verifiche, con un incremento delle ispezioni sulle dichiarazioni dei redditi e sui patrimoni. Sono stati inoltre adottati strumenti digitali per migliorare il monitoraggio delle transazioni finanziarie. Queste azioni mirano a recuperare entrate fiscali e ridurre le pratiche di elusione.
L’ evasione fiscale, si sa, è un problema atavico dell’Italia e da qualunque parte la si veda è inaccettabile e troppo alto il livello delle risorse che ogni anno sono sottratte al Paese da condotte scorrette, elusive o addirittura fraudolente volte a celare il dovuto al fisco da parte dei soggetti economici. Tutto vero e condivisibile. Parimenti, però, non va sottovalutato il fatto che da tempo c’è, in Italia, un consenso trasversale a livello istituzionale circa la necessità di fare il massimo per abbattere i danni di tale problema. La lotta a un problema atavico. Il direttore dell’agenzia delle Entrate Vincenzo Carbone, nella giornata di... 🔗 Leggi su It.insideover.com
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