Sorpesa! La lotta all’evasione fiscale è un’eccellenza italiana E vale la pena parlarne

Le autorità fiscali hanno sequestrato beni per circa 2 milioni di euro a un contribuente coinvolto in un caso di evasione fiscale. L’operazione è stata condotta nell’ambito di controlli mirati a contrastare le frodi fiscali. Durante le verifiche sono stati individuati redditi non dichiarati e attività finanziarie non segnalate. L’intervento si inserisce in una più ampia strategia di contrasto all’evasione, che prevede anche controlli incrociati e analisi dei flussi finanziari.

L’ evasione fiscale, si sa, è un problema atavico dell’Italia e da qualunque parte la si veda è inaccettabile e troppo alto il livello delle risorse che ogni anno sono sottratte al Paese da condotte scorrette, elusive o addirittura fraudolente volte a celare il dovuto al fisco da parte dei soggetti economici. Tutto vero e condivisibile. Parimenti, però, non va sottovalutato il fatto che da tempo c’è, in Italia, un consenso trasversale a livello istituzionale circa la necessità di fare il massimo per abbattere i danni di tale problema. La lotta a un problema atavico. Il direttore dell’agenzia delle Entrate Vincenzo Carbone, nella giornata di... 🔗 Leggi su It.insideover.com

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La lotta all'evasione fiscale in Italia - Re Start 09/02/2026

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