sondaggi ai progressisti resta soltanto la mozione crozza

Il Corriere della Sera ha pubblicato ieri un sondaggio di Nando Pagnoncelli che certifica l’ottima salute dei partiti di governo, in particolare di Fratelli d’Italia che guadagna un punto e mezzo, e il pessimo stato di salute delle opposizioni, tutte in calo con il Pd che perde oltre due punti e tocca il suo punto più basso dopo le elezioni del 2022. Dice il titolo del Corriere: “Effetto comunali”, quasi a voler trovare una benevola giustificazione tecnica a un risultato che non corrisponde alla narrazione prevalente di giornali e talk show televisivi. Probabilmente pago dazio alla mia ignoranza ma a occhio è esattamente l’inverso: le comunali sono andate in modo favorevole al centrodestra perché questo è il sentire generale dell’elettorato, questa è l’aria che tira nel Paese. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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SONDAGGI POLITICI: TERREMOTO CLAMOROSO

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