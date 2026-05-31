Sondaggi ai progressisti resta soltanto la mozione-Crozza
Un sondaggio di Nando Pagnoncelli pubblicato ieri da Corriere della Sera mostra che i progressisti si affidano principalmente alla mozione-Crozza. La maggioranza delle preferenze si concentra su questa proposta, mentre altre opzioni ottengono risultati molto inferiori. I dati indicano una forte polarizzazione tra le diverse linee politiche, con poche alternative che ottengono consenso significativo. La ricerca si basa su un campione rappresentativo della popolazione italiana.
Il Corriere della Sera ha pubblicato ieri un sondaggio di Nando Pagnoncelli che certifica l’ottima salute dei partiti di governo, in particolare di Fratelli d’Italia che guadagna un punto e mezzo, e il pessimo stato di salute delle opposizioni, tutte in calo con il Pd che perde oltre due punti e tocca il suo punto più basso dopo le elezioni del 2022. Dice il titolo del Corriere: “Effetto comunali”, quasi a voler trovare una benevola giustificazione tecnica a un risultato che non corrisponde alla narrazione prevalente di giornali e talk show televisivi. Probabilmente pago dazio alla mia ignoranza ma a occhio è esattamente l’inverso: le comunali sono andate in modo favorevole al centrodestra perché questo è il sentire generale dell’elettorato, questa è l’aria che tira nel Paese. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
SONDAGGI POLITICI: TERREMOTO CLAMOROSO
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Nel sondaggio Winpoll, Fratelli d’Italia resta primo partito ma il distacco dal Pd si riduce. Intanto tra gli elettori progressisti Elly Schlein prevale nettamente su Giuseppe Conte in un’ipotetica sfida per la guida della coalizione: https://fanpa.ge/BNIP7 facebook
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