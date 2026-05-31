Rafael Leão ha annunciato la sua intenzione di lasciare il Milan dopo sette stagioni. Ha comunicato la decisione a Sport Tv, spiegando i motivi della sua scelta. La sua partenza appare ormai definitiva, senza ulteriori dettagli sui piani futuri. La notizia riguarda il trasferimento di un giocatore chiave del team, senza conferme ufficiali sulle destinazioni o sui termini dell’accordo. La decisione è stata resa nota pubblicamente dal giocatore stesso.

Rafael Leão ha deciso di lasciare il Milan dopo sette stagioni. L’esterno portoghese ha confessato a Sport Tv i motivi della sua scelta e le sue parole recndono la partenza ormai certa. Il Napoli potrebbe essere alla finestra. Leão e il Milan: addio dopo sette anni. L’attaccante portoghese ha chiuso definitivamente il capitolo rossonero. Dopo una stagione tutt’altro che esaltante, Leão ha comunicato la volontà di cercare una nuova esperienza lontano da Milanello: “Penso di aver dato al Milan tutto quello che potevo dare. Tutti hanno i loro sogni, le loro sfide, e anch’io desidero provare una nuova sfida “. Il club rossonero ha fissato il prezzo: almeno 60 milioni di euro per una cessione estiva. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Sogno Napoli, il big della Serie A annuncia l’addio: è lui il primo regalo per Allegri?

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