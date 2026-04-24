La 34ª giornata di Serie A prende il via venerdì 24 aprile con la partita tra Napoli e Cremonese. La sfida tra Milan e Juventus si svolgerà domenica allo stadio di San Siro, con l'obiettivo di conquistare il secondo posto in classifica. La giornata si presenta con diversi incontri importanti e momenti di tensione tra le squadre in corsa per posizioni di rilievo nel campionato.

? Cosa sapere La 34a giornata di Serie A inizia venerdì 24 aprile con Napoli-Cremonese.. Milan e Juventus si sfidano domenica a San Siro per il secondo posto.. La 34ª giornata della Serie A 20252026 si apre questa sera, venerdì 24 aprile, con il Napoli che riceve la Cremonese alle ore 20.45 per dare il via a un turno di quattro giorni che vedrà San Siro protagonista domenica sera. Il campionato entra nel vivo in un momento di massima tensione agonistica: sebbene la vetta della classifica sembri ormai consolidata con lo scudetto quasi assegnato, le battaglie sottostanti sono diventate feroci. Ogni singolo punto ha ora un valore esiziale, poiché le zone calde della classifica non concedono alcun respiro ai club che lottano per obiettivi diversi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Serie A, il weekend della tensione: Napoli e il big match Milan-Juve

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