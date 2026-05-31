Una scossa di magnitudo 5.5 si è verificata al largo di Barbados, nei Caraibi, a una profondità di circa 15 chilometri. La relativa vicinanza alla superficie aumenta il rischio di danni alle aree costiere. La presenza di un prisma di accrezione sotto l’isola può influire sulla sua stabilità, ma non sono stati comunicati dettagli specifici in merito. Nessun danno o feriti sono stati segnalati finora.

? Punti chiave Perché la profondità di 15 km aumenta il rischio per le coste?. Come influisce il prisma di accrezione sulla stabilità dell'isola?. Quali legami esistono tra questo sisma e il rischio tsunami?. Perché la subduzione della placca Sudamericana alimenta questa attività sismica?.? In Breve Sisma avvenuto alle 17:27 locali con ipocentro a 15 km di profondità.. Subduzione placca Sudamericana sotto quella Caraibica genera il prisma di Barbados.. Media di 13 eventi annui con magnitudo superiore a 2.5 nell'area.. Rischio tsunami storico legato al terremoto di Lisbona del 1755.. Terremoto di magnitudo 5.5 scuote il mare di Barbados: epicentro a 15 km di profondità. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sisma di magnitudo 5.5 al largo di Barbados: scossa nei Caraibi

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