Sinner Laila Hasanovic impara l’italiano | Come si dice ‘andiamo a cena’?
Laila Hasanovic sta studiando italiano per avvicinarsi al partner, Jannik Sinner. La fidanzata del tennista si sta impegnando nell'apprendimento della lingua, chiedendo come si dica “andiamo a cena”. Sinner è stato eliminato al secondo turno del Roland Garros 2026 a causa di un colpo di calore.
(Adnkronos) – Laila Hasanovic impara l'italiano. La fidanzata di Jannik Sinner si sta dando da fare per essere più vicina possibile al tennista azzurro, eliminato al secondo turno del Roland Garros 2026 a causa di un colpo di calore. Mentre si trovava da un parrucchiere, la modella danese ne ha approfittato per chiedere una 'lezione'. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Sinner, Laila Hasanovic, Alcaraz Evening Moments & Daily Fun | Monte-Carlo 2026
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