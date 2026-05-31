Sinner Laila Hasanovic impara l’italiano | Come si dice ‘andiamo a cena’?

Notizia in breve

Laila Hasanovic sta studiando italiano per avvicinarsi al partner, Jannik Sinner. La fidanzata del tennista si sta impegnando nell'apprendimento della lingua, chiedendo come si dica “andiamo a cena”. Sinner è stato eliminato al secondo turno del Roland Garros 2026 a causa di un colpo di calore.