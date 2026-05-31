Nel 2026, il costo delle sigarette dovrebbe superare i 2.600 euro all’anno. Si registra un aumento dei prezzi, anche a causa del passaggio alla sigaretta elettronica e del consumo di più prodotti contemporaneamente. Questi fattori contribuiscono a un incremento della spesa mensile per la nicotina. Le domande principali riguardano l’impatto sul bilancio familiare e le variazioni derivanti dal policonsumo.

? Domande chiave Quanto incide il passaggio alla sigaretta elettronica sul budget familiare?. Come influisce il policonsumo sulla spesa mensile per la nicotina?. Perché le nuove accise non garantiscono un risparmio per i fumatori?. Quanto capitale si può accumulare smettendo di fumare in dieci anni?.? In Breve Accise aumentate di 32 euro ogni 1.000 sigarette con rialzi previsti nel 2027 e 2028.. Imposta sui liquidi per inalazione al 18% per prodotti con nicotina e 13% senza.. Il 70,7% degli studenti delle superiori pratica il policonsumo di diversi dispositivi nicotina.. Fumo causa 93.000 decessi annui e costi sanitari superiori a 26 miliardi di euro. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sigarette al rialzo nel 2026: la spesa sale oltre 2.600 euro l’anno

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Sigarette più care dal 2026: aumenti fino a 40 centesimi a pacchetto nei prossimi anni

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