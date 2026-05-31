Un pacchetto di sigarette al giorno, nel 2026, può costare in Italia più di 2.600 euro l’anno. Non è una stima simbolica, ma un calcolo diretto: 7,20 euro al giorno, moltiplicati per 365 giorni, fanno 2.628 euro. Anche scegliendo una fascia media da 6,50 euro, la spesa arriva a 2.372 euro l’anno. Con un pacchetto da 5,50 euro si superano comunque i 2.000 euro. Il punto, quindi, non è soltanto se fumare faccia male, ma anche quanto costa continuare a farlo ogni giorno. E quanto questa spesa pesi su stipendi, famiglie, giovani, sanità pubblica e politica fiscale. Il tema è particolarmente attuale in vista del World No Tobacco Day 2026, la Giornata mondiale senza tabacco promossa dall’Organizzazione mondiale della sanità ogni 31 maggio. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Fumare costa più di una vacanza: fino a 2.600 euro l’anno per le sigarette e oltre 800 per l’e-cig

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