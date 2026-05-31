Si schianta in moto dentro l’autodromo del Mugello tifoso in codice rosso

Notizia in breve

Un tifoso di 68 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente in moto avvenuto questa mattina all’interno dell’autodromo del Mugello, durante il Gran Premio d’Italia di MotoGP. L’incidente si è verificato intorno alle 5 sulla viabilità interna dell’autodromo. Il ferito è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Careggi. Nessun'altra persona è coinvolta nell’incidente.