Si schianta in moto dentro l’autodromo del Mugello tifoso in codice rosso
Un tifoso di 68 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente in moto avvenuto questa mattina all’interno dell’autodromo del Mugello, durante il Gran Premio d’Italia di MotoGP. L’incidente si è verificato intorno alle 5 sulla viabilità interna dell’autodromo. Il ferito è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Careggi. Nessun'altra persona è coinvolta nell’incidente.
Scarperia (Firenze), 31 maggio 2026 - Incidente in moto stamani, domenica 31 maggio, intorno alle 5 lungo la viabilità interna all'autodromo del Mugello dove in questi giorni è in corso il gran premio d'Italia di MotoGp: il ferito è un tifoso 68enne portato in codice rosso all'ospedale di Careggi. Da quanto emerso l'uomo sarebbe caduto dalla sua moto mentre percorreva una delle strade interne all'autodromo, in una delle zone dove si trovano le tende montate dagli spettatori in occasione del motomondiale. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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